Trovato con stupefacenti e denaro sospetto: arrestato a Reggio Calabria

Icarabinieri di Catona, a Reggio Calabria, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, i militari, durante un pattugliamento, hanno notato l'uomo nei pressi della propria abitazione vicino al lungomare di Catona, vendere della sostanza stupefacente a diverse persone per poi rientrare a casa.

I carabinieri hanno quindi deciso entrare e hanno constatato la presenza di un 26enne in possesso di marijuana, hashish e cocaina, nonché di diverse migliaia di euro ritenute provento di attività illecita e diversi bilancini di precisione con annesso materiale per il confezionamento dello stupefacente.