La Festa delle famiglie Arcobaleno, il 5 maggio in piazza a Catania

"Dieci anni dopo la prima edizione di Firenze del 2014 - spiega la presidente Alessia Crocini - siamo ancora qui per fare festa, ma soprattutto per raccontarci e rivendicare diritti per le nostre figlie e i nostri figli: alcun* sono oramai maggiorenni e ancora non hanno visto una legge che l* riconosca come figl* di due madri o di due padri". "Famiglie alla riscossa - continua Crocini - è lo slogan scelto per questa Festa delle Famiglie perché da più di vent'anni il vuoto normativo ci costringe a una continua corsa alla conquista di quei diritti che ci vengono negati. Questo governo è riuscito a cancellare anche le poche conquiste raggiunte nei comuni, a perseguitare le coppie di madri come a Padova e si appresta ad approvare una legge che vuole rendere reato universale la gestazione per altr*. E che peserà come un macigno sulle vite di bambin* e ragazz* che grazie a quei percorsi sono nat*. "Famiglie alla riscossa" perché bersaglio di un governo ideologico e di una politica incattivita e populista. Uno slogan che parla di diritti da conquistare, di lotte da fare, di voglia di reagire. Parla di noi, oggi, e dell'Italia che non c'è ancora ma che vogliamo costruire". La Festa delle Famiglie, che si celebra in Italia ad aprile-maggio nell'ambito dell'International Families Equality Day, con lo slogan "Famiglie alla riscossa - Pari diritti, stessi doveri" parte con le feste a Fino Mornasco (Como) e Vittorio Veneto (Treviso) domenica, prosegue il 5 maggio a Catania, Genova, Prato, Roma, Spoleto, Laives (BZ), Torino e Torre del Greco (Napoli), il 12 maggio a Ferrara per poi concludersi con la doppia data del 18 e 25 maggio a Pergine (Trento).