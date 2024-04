Domani Forza Italia presenta i 6 candidati alle Europee, Siracusa è fuori dai giochi

Domani 27 aprile, alle 11 presso l'hotel "I Cavalieri" di Palermo (piazza Sant'Oliva 8) a Palermo, saranno presentati i sei candidati siciliani della lista di Forza Italia per le elezioni europee del 8 e 9 giugno nel collegio Sardegna-Sicilia. La presentazione sarà fatta dal coordinatore regionale del partito Marcello Caruso.

Secondo quanto si apprende i candidati nella lista degli azzurri dovrebbe essere formata dagli attuali assessori regionali, Edy Tamajo e Marco Falcone e Massimo Dell'Utri, nisseno di 'Noi Moderati', esponente da semre vicino a Saverio Romano. Tre le donne in corsa: Caterina Chinnici, già europarlamentare eletta con Il Partito democratico e poi transitata a Forza Italia, Bernadette Grasso e Margherita La Rocca Ruvolo. Nella lista per la circoscrizione Sicilia - Sardegno, non trovano spazio i candidati siracusani, che continuano ad essere soltanto portatori di voti, al di là delle promesse e qualche contentino in ambito locale. Per la cronaca va detto che a Siracusa il partito nelle mani di Antonio Tajani riportò 18.764 preferenze alle ultime elezioni regionali. Voti che adesso potrebbero finire ad altre compagini.

(Nella foto il segretario regionale Marcello Caruso con quello di Siracusa, Corrado Bonfanti)