Si torna a sparare a Vittoria, Salemi chiede l'intervento dell'Antimafia

''Qualche settimana addietro un omicidio efferato e ieri, 25 aprile, un tentato omicidio che aveva come bersaglio un uomo già appartenente al clan Dominante-Carbonaro e tratto in arresto nell'ambito dell'operazione Squalo del 1994. Una sequenza che inquieta la cittadinanza e occorre fare piena luce. Ringrazio tutte le forze di polizia del territorio per il loro impegno costante e indefesso e sono convinto che riusciranno a sviscerare moventi e contesto dell'accaduto. Tutte le istituzioni debbono dare segnali di attenzione e vicinanza a Vittoria, una città che ha già pagato tantissimo le guerre di mafia tra gli anni Ottanta e Novanta. Porterò all'attenzione della Commissione Nazionale Antimafia quanto sta accadendo in città e ho già chiesto al Presidente Chiara Colosimo una visita a Vittoria per fare il punto su un quadro complesso. Vittoria ha gli anticorpi per respingere la recrudescenza mafiosa e in questo percorso occorre la vicinanza e l'impegno di tutti gli attori istituzionali''. Lo dichiara il senatore Salvo Sallemi di Fratelli d'Italia, componente della Commissione Nazionale Antimafia.