Comune di Catania, Scandura nominato Energy manager

Analizzare i consumi energetici, valutare soluzioni efficienti, promuovere la sostenibilità ambientale e l'uso razionale dell'energia. Sarà questo il compito del nuovo Energy manager, l'ingegnere Pier Francesco Scandura, nominato dal Comune di Catania. Da oltre due anni Energy manager del Comune di Trieste, dell'Asst Fatebenefratelli Sacco di Milano e di numerosi Comuni siciliani, Scandura, si legge in una nota dell'ingegnere, "metterà a disposizione un solido background nel settore energetico e tutto il know-how maturato per contribuire attivamente alla transizione energetica in corso con il compito di implementare strategie innovative verso la sostenibilità ambientale".Tra le responsabilità dell'Energy manager rientra la predisposizione e l'implementazione di azioni finalizzate alla riduzione dei consumi energetici negli edifici comunali, nonché alla promozione dell'adozione di fonti energetiche rinnovabili.Tra i compiti rilevanti anche quello di redigere il Piano dcd'azione per l'energia sostenibile e per il clima (Paesc), undocumento strategico sulle misure per affrontare le sfide legate al cambiamento climatico e per garantire uno sviluppo sostenibile per la città di Catania .