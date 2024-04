Modica, servizio idrico domenica 28 per casi di emergenza

Giorgio Belluardo, Vicesindaco di Modica: “In occasione della festa di San Giorgio, domenica prossima, sarà predisposta una autobotte in viale Medaglie d’Oro e un ‘porter’ piccolo per eventuali necessità di rapido approvvigionamento idrico". Ne dà notizia il vicesindaco di Modica, Giorgio Belluardo. "Inoltre, a disposizione dei commercianti che dovessero restare senz’acqua, c’è la possibilità di un immediato rifornimento attraverso la chiamata diretta alla ditta Pietro La Ferla, 335 7557670. E’ un’iniziativa che abbiamo assunto assieme ad Iblea Acque che a sua volta, oltre al servizio di ‘emergenza’, garantirà manovre aggiuntive per evitare disservizi. Voglio infine ringraziare per il prezioso contributo dato, il consigliere comunale Paolo Nigro”.