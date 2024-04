Europee, Forza Italia schiera Caterina Chinnici capolista

"Forza Italia è il partito di riferimento dell'area moderata, liberale e atlantista guidata dal segretario Antonio Tajani. Noi siamo il centro del centro nel panorama politico italiano. Siamo il riferimento di tante formazioni come l'Mpa e Noi Moderati. Abbiamo sei candidati autorevoli. Consegniamo agli elettori una squadra qualificata e saremo in grado di rappresentare in Europa le istanze che arrivano dal nostro territorio che vede alla presidenza della Regione Renato Schifani". L'ha detto Marcello Caruso, coordinatore regionale di Forza Italia, che stamani ha presentato, all'Hotel "I Cavalieri" di piazza Sant'Oliva, a Palermo, i sei candidati forzisti siciliani, nel collegio Sardegna Sicilia, alle elezioni europee che si terranno l'8 e il 9 giugno. Ad aprire la lista è Caterina Chinnici, eurodeputato uscente.

"La Sicilia è l'unica circoscrizione in cui non si è candidato il segretario Antonio Tajani come capolista - ha detto Caruso - è stata valorizzata una deputata già presente in Europa che porta con sé una memoria importante". Con lei sono in lista Bernadette Grasso, deputato regionale e sindaco di Capri Leone; Margherita La Rocca Ruvolo, deputator egionale e sindaco di Montevago; Marco Falcone, assesso reregionale all'Economia ed Edy Tamajo, assessore regionale alle Attività produttive. Il sesto candidato siciliano è Massimo Dell'Utri, avvocato di Caltanissetta, espressione di Noi Moderati, non presente oggi a Palermo perché impegnato nella campagna elettorale in Sardegna. Altre due candidature (delle otto previste in lista) sono espresse dai forzisti della Sardegna.