Piazzava la droga nella zona della Movida, straniero arrestato a Catania

Nell’ambito del piano straordinario di controllo del territorio dell’Arma di Catania, avviato sin dal periodo pasquale e che si estenderà fino alla festività del 1° maggio, mirato anche alla prevenzione e repressione dei reati connessi agli stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante hanno portato a termine con successo una efficace azione di contrasto allo smercio di droga tra giovani nel quartiere Centro, in zona movida, tra via Auteri e piazza Currò, al termine della quale hanno arrestato per “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio”, un 25enne straniero.

Al riguardo, dalle acquisizioni informative dei militari dell’Arma, era infatti emerso come il pusher fosse particolarmente attivo in quella area, agendo con un modus operandi che prevedeva l’incontro con i “clienti” nei pressi di un negozio ubicato in zona.

In particolare il giovane, a qualsiasi ora del giorno della notte, fingendosi un avventore dell’esercizio commerciale o un frequentatore della movida, era solito sostare davanti alla porta di ingresso dell’attività, dove veniva raggiunto a piedi dagli acquirenti, che subito dopo la cessione di droga, sparivano tra la folla nelle vicine viuzze.

Chiariti in questo modo gli elementi del quadro investigativo, i militari dell’Arma, nella tarda serata, hanno quindi hanno organizzato nell’area dove era stato visto “gravitare” il 25enne, un servizio di appiattamento in modalità discreta, mimetizzandosi tra la calca per non farsi notare. In una precedente occasione infatti il pusher, sempre estremamente guardingo, solo per aver visto da lontano una vettura in transito delle forze dell’ordine, era subito scappato via per scongiurare ogni “pericolo”.

In tale contesto, durante le fasi operative dell’intervento, i Carabinieri hanno quindi seguito tutti i movimenti del 25enne, che è stato osservato mentre abbassava la sella di uno scooter Honda SH parcheggiato davanti al solito negozio, per poi incamminarsi verso via Auteri, probabilmente per iniziare le “consegne”. A quel punto, vista l’occasione propizia, i militari, dopo aver fatto il giro dell’isolato, hanno fatto scattare il blitz, bloccandolo dopo averlo intercettato in più direzioni, per evitare che fuggisse.

Iniziata la perquisizione, il giovane è stato subito trovato con addosso diversi involucri argentati contenenti una decina di grammi tra marijuana e hashish. Tuttavia, il “grosso” della fornitura i Carabinieri lo hanno trovato nel vano sottosella dello scooter, ovviamente chiuso a chiave dal pusher, dove erano conservati, in un marsupio, altre 50 dosi di marijuana, del peso complessivo di oltre mezzo etto, e 20 dosi di hashish, del peso totale di una quindicina di grammi.

Tutta la droga è stata chiaramente sequestrata. Il 25enne, arrestato, è stato invece associato alla Casa Circondariale catanese di Piazza Lanza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.