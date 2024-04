Roma, cerimonia di Investitura di Cavalieri e Dame del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio

Nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, a Roma, alla presenza di Sua Altezza Reale il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro e Capo della Real Casa, si è tenuta una Solenne Celebrazione Eucaristica in onore di San Giorgio Martire, Patrono del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio. Il pontificale è stato presieduto da Sua Eminenza il Cardinale Marcello Semeraro, Prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi e Gran Priore dell'Ordine.

La cerimonia di investitura ha visto la partecipazione di illustri ospiti provenienti da tutto il mondo, in rappresentanza delle istituzioni civili, militari e religiose.

"Questo è un momento di grande significato per il nostro Ordine, poiché rafforza i legami di fratellanza e di servizio verso il prossimo," ha dichiarato S.A.R. il Principe Carlo. "Ogni nuovo membro porta un prezioso contributo al nostro lavoro, promuovendo una missione di solidarietà umana."

S.A.R. il Duca di Castro era accompagnato dalla famiglia Reale: S.A.R. la Principessa Camilla di Borbone delle Due Sicilie, Duchessa di Castro; S.A.R. la Principessa Ereditaria Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie, Duchessa di Calabria e di Palermo; S.A.R. la Principessa Maria Chiara di Borbone delle Due Sicilie, Duchessa di Noto e di Capri, S.A.R. la Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie, Gran Prefetto; S.A.R. la Principessa Anna di Borbone delle Due Sicilie; S.A.R. il Principe Casimiro di Borbone delle Due Sicilie, Presidente della Reale Deputazione; S.A.R. la Principessa Elena Sofia di Borbone delle Due Sicilie.