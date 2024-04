Cateno De Luca: "Pronti ad aiutare Santoro per le firme, ma rifiuti Cuffaro"

"Se Michele Santoro ci fa sapere quante firme gli mancano in Sicilia noi siamo pronti a sostenerlo ma non si faccia mascariare da Totò Cuffaro che poteva non rivelare questa vicenda invece l'ha fatto nel puro stile di un retaggio culturale del quale i siciliani si vogliono liberare. Se Santoro rifiuterà pubblicamente l'aiuto di Cuffaro, siamo pronti a chiedere ai nostri soci ed ai nostri sindaci di firmare la lista di Santoro per il collegio Isole diversamente "prendiamo atto che anche per Santoro i voti non puzzano e neanche le firme ". Lo scrive su Facebook Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e federatore della lista per le europee 'Libertà'.