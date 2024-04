Fdi, Arianna Meloni: "Non mi candido neanche ad eventuali suppletive"

"No, non mi candido. E lo dico adesso: non mi candiderò neanche a eventuali suppletive a Roma o nel Lazio". Lo annuncia Arianna Meloni, responsabile del tesseramento e della segreteria politica di Fratelli d'Italia, in un colloquio col Messaggero. "La politica si può fare su diversi piani. E poi io sono fatta così, una timida". La sorella della premier, a Pescara per la conferenza programmatica di FdI, parla anche del suo ruolo nel partito: "Mi piace ascoltare, parlare con tutti, quando serve sì, anche fare da paciere". Dentro FdI, spiega Meloni, "cerco di mettere ordine, far rispettare a tutti le regole, altrimenti il partito non lo fai, diventa una casbah". In generale "io sono per la gente che rispetta i ruoli. Nei dipartimenti, nelle strutture, sul territorio. Chi si candida, chi no. Le persone meritevoli ottengono ruoli. Cose semplici, no?". Ma per quanto riguarda candidature "non sento l'esigenza di avere i riflettori, di candidarmi, va bene così".