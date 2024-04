Pozzallo, a fuoco due auto: incendio danneggia conduttura del metano

Paura, la notte scorsa, a Pozzallo, in via Sigona. Due auto parcheggiate nella zona sono state distrutte da un incendio e le fiamme hanno danneggiato la conduttura del metano di un'abitazione che è stata evacuata. I componenti della famiglia che vi risiede sono stati accompagnati in ospedale, a Modica, per le conseguenze di una lieve intossicazione. Sul posto, oltre al personale del 118, i Vigili del fuoco e la squadra tecnica dell'azienda che distribuisce il metano in città. In corso indagini dei carabinieri per stabilire le cause dell'incendio delle due auto.