Scontro sulla A20 tra un Tir e un'auto: morto un carabiniere nel Messinese

Un giovane di 23 anni è morto nello scontro tra un'auto e un tir lungo l'autostrada A20, tra Rocca di Caprileone e Brolo, a ridosso della galleria Cipolla, in direzione Palermo. Sono intervenuti i vigili del fuoco di

Patti, il medico legale, la polizia stradale, il 118 e il magistrato di turno.

A perdere la vita un giovane carabiniere,, originario del palermitano che viaggiava a bordo dell’utilitaria. Per cause al vaglio della Polstrada di S.ant'Agata di Militello, l’auto condotta dal carabiniere sarebbe entrata in collisione con un camion, che pare lo precedesse. Vano l’intervento dei sanitari del 118. Illeso, invece, il conducente del mezzo pesante, condotto sotto shock all’ospedale di Sant' Agata di Militello, per gli accertamenti del caso.