Bloccato ladro a Palermo nei locali del Giornale di Sicilia

Un ladro è stato bloccato nei locali del Giornale di Sicilia, a Palermo. È successo la scorsa notte, quando un uomo è stato sorpreso da una guardia giurata mentre cercava di nascondersi in un magazzino di via Lincoln,dove era arrivato dopo essere entrato da un garage. Il ladroa spettava che l'impiegato della sicurezza facesse il giro di controllo per poi agire indisturbato, una volta rimasto solo. Il vigilante ha chiamato la polizia, e mentre gli agenti stavano effettuando l'identificazione dell'uomo, è scattato un altro allarme nell'edificio, al piano superiore, dove tre persone si sono allontanate mentre i poliziotti effettuavano i

controlli. Il tentato furto al Giornale di Sicilia è almeno il terzo episodio negli ultimi mesi: altre due volte i ladri sono entrati nell'edificio.