Basket maschile, la Virtus Ragusa pensa alla gara 2: si gioca la semifinale dei play off

Archiviata la vittoria in gara-1 contro Milazzo, la Virtus è tornata in palestra per preparare la sfida di domenica prossimo al PalaMilone, che, in caso di successo, le consentirà di accedere alle semifinali playoff del campionato di B Interregionale (dove l’avversario verrà fuori dalla serie fra Power Salerno e Viola Reggio Calabria). Da valutare le condizioni di capitan Sorrentino, uscito anzitempo per un problema muscolare. Tuttavia, sono numerosi gli spunti positivi dopo il match di domenica scorsa, in cui la differenza è emersa soprattutto nella seconda metà di gara. “E’ stata una grande vittoria, ce la siamo meritati - dice Ugo Simon, 20 punti e 9 rimbalzi in 32’ di utilizzo, fr. Come abbiamo ripetuto nelle scorse settimane, nei playoff non si può sottovalutare nessuno. Tanto meno Milazzo, che è una buona squadra, solida, che sa cosa fare in campo. Nel terzo e nel quarto periodo, infatti, siamo stati costretti ad alzare il ritmo della partita per portare a casa la vittoria”. Ragusa ha dovuto fare i conti con una formazione abile, esperta, lucida nel proporre situazioni diverse, anche difensivamente, durante l’arco dei 40 minuti. Simon ha fornito una bella scarica di adrenalina ai compagni. Ma domenica prossima, a pesare sull’esito di gara-2, potrebbe essere il fattore ambientale: “Ricordo che in stagione regolare quella trasferta è stata particolarmente dura - continua Simon - All’intervallo eravamo in svantaggio, il pubblico è molto caloroso e riesce ad avere impatto. Sarà molto tosta anche domenica, ma noi siamo qui per questo: prepararci ad affrontare una bellissima partita con l’obiettivo di vincerla”