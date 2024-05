Nuova Acropoli Augusta in azione per ripulire l'area di Faro Santa Croce

Domenica 12 Maggio dalle ore 9 il faro Santa Croce di Augusta si popolerà di giovani in divisa rossa, quella che caratterizza i volontari di Nuova Acropoli, per una pulizia ecologica straordinaria dello stesso. L’iniziativa appartiene a un progetto ben più vasto di interventi atti alla riqualificazione del territorio e alla sensibilizzazione ai problemi ambientali, che Nuova Acropoli Augusta porta avanti ormai da diversi anni sul territorio. A partire dall’adozione delle 5 aiuole del lato ovest dei Giardini Pubblici “Orso Mario Corbino” nel 2018, passando per l’intervento di riqualificazione di una buona parte delle ringhiere del lungomare Rossini nel 2021, fino alla maxi pulizia ecologica delle ex Saline Regina nel 2022 e diverse altre opere di intervento ambientale in vari punti della città. Da ben più di dieci anni, ormai, Nuova Acropoli Augusta si impegna per promuovere quei valori che da sempre hanno contraddistinto questa associazione in tutto il mondo: amore per la Natura e per il bene comune. Bene tangibile, come le aiuole dei giardini pubblici, ma anche intangibile come la diffusione della cultura e della filosofia ai propri concittadini.