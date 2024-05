Comiso, errori nei consumi idrici: la Cgil bacchetta IbleaAcque

La Camera del Lavoro di Comiso in una nota inviata al Sindaco, all’Assessore ai Tributi e Iblea Acque SpA chiede un potenziamento degli sportelli preposti al rapporto con l’utenza in ordine alle fatture del consumo dell’acqua con un aumento dei giorni previsti di accoglienza, almeno per questo periodo di urgenza, considerato il fatto che molti utenti, tra cui pensionati, dalle 6.00 di mattina si mettono in coda per risolvere e chiedere il ricalcolo delle fatture.

La richiesta ha origine dalle numerose segnalazioni da parte di cittadini su errori di fatturazione delle utenze idriche (dovuta a una errata indicazione della lettura dei contatori in fattura) e sull'apertura dello sportello di Iblea Acque Spa per i reclami, una volta a settimana e precisamente il venerdì, dove si riesce e ricevere solo 30 persone circa, negli orari previsti.

Sembra, inoltre, che sia chiesto agli utenti di rivolgersi ai Patronati per presentare tramite PEC le istanze di rettifica senza nessuna convenzione, servizio che deve essere espletato dagli uffici preposti.