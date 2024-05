Agricoltura, Cannata (Fdi): "Tante le iniziative messe in campo da Lollobrigida"

"Dal governo Meloni e dal ministro Lollobrigida sono tanti gli interventi messi in campo per tutelare il comparto agroalimentare siciliano e per lo sviluppo del Mezzogiorno. Penso al nuovo bando da 250 milioni che verrà emanato a luglio per il Parco Agrisolare, un intervento che guarda all'ambiente, al risparmio energetico e allo sviluppo ecosostenibile delle imprese del Sud Italia, ma anche agli interventi sulla pesca in Sicilia. Ci sono poi le risorse stanziate per contrastare la siccità, per salvaguardare il settore agricolo e quello dell'allevamento, più quelle ulteriori che verranno destinate grazie a un emendamento che ci siamo impegnati a presentare. Ritengo poi significativa la decisione di scegliere un comune siciliano, Siracusa, come sede del G7 Agricoltura, segno dell'attenzione che il governo Meloni ha verso il Mezzogiorno. Siamo impegnati quotidianamente nel rilancio della Sicilia e delle Regioni del Sud che ora possono contare su un esecutivo e una maggioranza concretamente dalla loro parte. Ai gufi, smentiti dai fatti, rispondiamo con il lavoro di tutti i giorni e con le nostre azioni". Lo afferma Luca Cannata, deputato siracusano di Fratelli d'Italia e vicepresidente della commissione Bilancio alla Camera.