Gli stati generali della Lega a Pachino: convention con Tardino, Vinciullo e Durigon

La Lega di Salvini premier domani pomeriggio al gran completo a Pachino. Alla convention che si terrà alle 17,30, al cine- teatro Diana, parteciperanno l'eurodeputata uscente del carroccio, Annalisa Tardino che nella corsa alle Europee, ha il pieno ed incondizionato sostegno in provincia di Siracusa, del commissario Enzo Vinciullo. Quest'ultimo si gioca una partita importante agli occhi di Matteo Salvini. All'assise di Pachino, interverrà anche Claudio Durigon, commissario della Lega in Sicilia e sottosegretario al Lavoro del governo Meloni. Ad aprire i lavori del convegno 'Lavoro, giovani e prospettive per l'agricoltura e la pesca in Sicilia', sarà il commissario cittadino, Giuseppe Cambareri. Al 'Diana' al termine del convegno, saranno presentati i candidati della lista per le amministrative a Pachino dell'8 e 9 giugno. Ci sarà pure Sebastiano Fortunato candidato a sindaco, sostenuto da Fdi, Lega e liste civiche. Per Fortunato, presidente da 15 anni del Consorzio Igp pomodorino di Pachino, è al suo debutto in politica. Nella coalizione che sostiene il commerciante c'è un grande ottimismo.