Bracciante morto a Castiglione, Rifondazione Comunista: la strage continua

Rifondazione Comunista esprime "il più sincero e triste cordoglio ai familiari per l'ennesimo infortunio mortale in Sicilia. Questa volta è successo a Castiglione di Sicilia, nel Catanese, in contrada Rovittello". "Un bracciante agricolo di 50 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato da un trattore, che stava manovrando per conto di una importante azienda vitivinicola di cui la stampa benpensante si cura di non fare il nome - si legge in una nota -Era la sua mansione abituale? il trattore/escavatore aveva installato il sistema anti ribaltamento (una sbarra di ferro che sormonta e protegge il posto di guida) che consente al guidatore di cadere fuori dalla traiettoria e dal peso del mezzo ribaltato?". E ancora: "Attendiamo indagini serie ed approfondite in un settore in cui la prevenzione segna il passo come dimostra il ripetersi di andamenti infortunistici "antichi", come il ribaltamento, sempre più gravi e mortali. Bisogna rafforzare il sistema dei RLS, dare voce e più forza ed importanza alle segnalazioni dei lavoratori e delle Organizzazioni Sindacali".