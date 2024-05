Consorzio arancia rossa di Sicilia Igp, Diana confermato presidente

L'assemblea del Consorzio Arancia Rossa di Sicilia IGP ha confermato la propria fiducia nel lavoro svolto dal presidente Gerardo Diana e dal consiglio di amministrazione uscente per il triennio 2024-2027. I componenti del Consiglio di amministrazione (9 tra i produttori e 4 tra i confezionatori) sono stati infatti rieletti dall'assemblea per acclamazione, riconfermando così di fatto anche il presidente. "Sono felice di poter guidare ancora il consorzio per un mandato intero e sono altresì contento di poterlo fare insieme a una squadra con la quale abbiamo lavorato in perfetta sintonia sin dal mio insediamento", ha commentato Diana.