Bernardini domani a Catania presenta la sua candidatura alle Europee

Domani a Catania la presidente dell'Associazione 'Nessuno tocchi Caino' Rita Bernardini presenterà la sua candidatura nella Lista Stati Uniti d'Europa nella circoscrizione isole (Sicilia e Sardegna) durante una conferenza stampa in programma alle 11 davanti al carcere di Piazza Lanza. Bernardini domani sarà al suo 13/o giorno di sciopero della fame intrapreso affinché governo e parlamento intervengano subito per ridurre il sovraffollamento delle carceri, come prevede la proposta di legge di Roberto Giachetti sulla riforma della liberazione anticipata. "La comunità penitenziaria - dice Bernardini in una nota - è sempre più provata per una condizione divenuta insostenibile dal punto di vista umano e del rispetto della Costituzione. Non sono solo i detenuti e le detenute a essere umiliati nella quotidianità, ma anche tutto il personale (carente come non mai negli organici)costretto spesso a fare turni massacranti". L'incontro con giornalisti e sostenitori sarà "memento' -precisa Bernardini - nei "confronti di chi, avendo per incarico istituzionale il potere di intervenire, resta sordo persino difronte ai ripetuti appelli del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Domani presenterò alla stampa la mia candidatura alle europee nella circoscrizione insulare. E al di là della scelta elettorale di ciascuno, mi piacerebbe comunque incontrare e confrontarmi con tutti coloro che condividono l'impegno per un'esecuzione penale e una carcerazione costituzionali e non, come accade oggi, in violazione dei diritti umani fondamentali. Sarà l'occasione per ricordare ai decisori politici che un Paese che voglia definirsi democratico ha l'obbligo di intervenire con urgenza".