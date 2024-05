Donzelli (Fdi) a Catanzaro: "E' importante far crescere radicamento della Destra"

"Qualsiasi voto che viene dato ad un partito del centrodestra è un voto a conferma del governo ed è una buona notizia. Ovviamente noi invitiamo a votare per Fratelli d'Italia, per Giorgia Meloni e per gli altri candidati, che siano del mondo giovanile, della Calabria. L'importante è far crescere ancora di più il radicamento di una destra che sta cambiando l'Italia e cambierà l'Europa anche in Calabria". È quanto ha dichiarato Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione Fratelli D'Italia a margine di una iniziativae lettorale a Catanzaro.