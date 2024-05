Europee, De Luca a Siracusa con il suo camper: tira la volata a Edy Bandiera

È arrivato a Siracusa il Camper della Libertà del leader di Sud chiama Nord e federatore della lista Libertà Cateno De Luca. Il primo appuntamento si è tenuto al Bar Cristina di Ortigia, dove il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, ha incontrato la stampa per discutere del progetto politico Libertà e della campagna elettorale in corso. Presenti all'incontro il candidato al Parlamento Europeo Edy Bandiera, i consiglieri comunali Matteo Melfi e Nadia Garro, e il Coordinatore cittadino Alessandro Spadaro. "È fondamentale, ha affermato Edy Bandiera, avere un candidato del territorio che ha sempre rappresentato le istanze e ha saputo dare risposte concrete. Anche quando sono stato assessore regionale e ora da vicesindaco della città di Siracusa, ho sempre lavorato per il bene della nostra comunità. Il progetto Libertà è la naturale continuazione di questo impegno. " "Libertà, ha affermato De Luca, rappresenta oggi un progetto politico innovativo che mira a rendere protagoniste le singole realtà territoriali, spesso schiacciate da un sistema partitocentrico. Abbiamo fatto tutto alla luce del sole, diversamente da chi invece non può neanche dire ai propri elettori da chi è sostenuto. Noi rappresentiamo e siamo rappresentati da forze politiche che incarnano le istanze del territorio. Non a caso, nella lista Libertà ci sono agricoltori, pescatori e ambulanti, categorie che più di tutte stanno pagando il prezzo di queste politiche europee. Io sono candidato per dare forza a questo progetto. La mia candidatura deve essere un traino per raggiungere e superare l'obiettivo del 4%. È ovvio che la partita più importante noi la giochiamo in Sicilia. Nel 2022, quando abbiamo sfidato il sistema, abbiamo ottenuto 500mila preferenze con il progetto De Luca Sindaco di Sicilia. Oggi chiediamo a chi ci ha dato fiducia allora di farlo ancora una volta. Sosteneteci. Avete dei buoni motivi per farlo. Primo fra tutti, questo è un progetto di Libertà che in Sicilia ha avviato un percorso ben preciso, e poi è l'unico progetto civico a trazione meridionalista che ha assunto il ruolo di federatore, imponendosi anche a livello nazionale. Inoltre, i risultati di questa competizione determineranno anche i nuovi equilibri politici in vista delle prossime elezioni in Sicilia. Io, ha concluso De Luca, vorrei che tutti ricordassero che il nostro obiettivo è proseguire col progetto De Luca Sindaco di Sicilia e conquistare Palazzo d'Orleans per liberare la Sicilia dalla mala politica." L'incontro a Siracusa ha rappresentato un importante momento di dialogo e confronto, sottolineando l'impegno della lista Libertà nel portare avanti un cambiamento concreto e tangibile per la Sicilia e per tutta l'Italia. Tappa ad Augusta alle 15.30 dove il federatore della Lista Libertà è atteso per un incontro al Chloè Cafè e Bistrot, di via Principe Umberto. E a seguire, alle 16.30 De Luca è atteso nell’aula consiliare di Floridia per un incontro. Alle 17.30 tappa ad Avola in Piazza Umberto I. Alle 19 arriverà a Pachino per un incontro all’azienda cooperativa Punta delle Formiche. Il comizio in piazza Vittorio Emanuele a Pachino è fissato alle 20. Alle 21 appuntamento al Bar Candiano, Porta Reale. Chiusura della giornata in programma alle 22.30 a Rosolini alla Pizzeria Pass, Viale Aldo Moro.