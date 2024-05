Un 'altra aggressione al Civico di Palermo, picchiato operatore sanitario

Ancora un'aggressione in un ospedale. Preso di mira, la notte scorsa, un operatore sociosanitario al Civico di Palermo. Lo rende noto Confintesa Sanità, sottolineando che "nulla ad oggi è cambiato, mentre sono passati vari governi e di vari colori politici".

"Esprimo la mia massima solidarietà all'operatore sociosanitario aggredito ieri sera all'Ospedale Civico di Palermo, poi mi tocca evidenziare che nulla è stato fatto da quando sono balzati agli onori della cronaca gli episodi di aggressione al personale sanitario e sociosanitario del SSN e SSR - dichiara Domenico Amato, segretario regionale Confintesa Sanità Sicilia -. Non vi è stato alcun piano strategico, nulla per la sicurezza all'interno degli ospedali, nulla o poco a riguardo di possibili campagne di sensibilizzazione verso la collettività per spiegare l'importanza dei ruoli sanitari e sociosanitari, insomma si naviga e vista e si fanno le solite passerelle politiche battendosi il petto per mostrare ai più il proprio dispiacere, ma all atto pratico niente di concreto è stato fatto; la misura è colma i lavoratori del comparto sanitario e sociosanitario hanno ormai capito che a parte i futili elogi "eroi erano stati definiti durante la pandemia degli anni scorsi" e l'istituzione della giornata mondiale dell'infermiere ad esempio, nulla è realmente stato fatto per valorizzare le loro professioni e difendere la loro categoria".