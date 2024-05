Ragusa, la clinica del corpo: concluso il VI Simposio della psicologia della Magna Grecia

Si è concluso al Centro Commerciale Culturale di Ragusa, il "VI simposio della Psicologia della Magna Grecia" che quest'anno ha trattato il tema "Il corpo esiste e re-siste - dialoghi e sguardi sulla clinica del corpo."

Ad aprire i lavori è stato il fondatore del Simposio, lo psicologo acatese Salvatore Stornello (nella foto al centro), che ha ringraziato il sindaco Peppe Cassì e la dottoressa Gaetana D'Agostino, presidente dell'Ordine degli Psicologi della regione Sicilia, per aver patrocinato l'evento nonché i relatori intervenuti e il pubblico presente.

Nella sessione mattutina hanno relazionato la psicologa Giulia Belluardo, che ha parlato di empatia e neuroni specchio, la psicologa e psicoterapeuta Sara Jhurree , che insieme a Emanuela Russino, dietista, ha trattato il tema dei disturbi del comportamento alimentare. Ed ancora, la psicologa Donatella Ardito che ha trattato dell'importanza di ascoltare il proprio corpo e di sapersi ascoltare nel contesto del Servizio Territoriale di Protezione. A terminare la sessione antimeridiana l’intervento dello psicologo e psicoterapeuta Giorgio Raniolo su corpo e terminalità.

La residente Gaetana D’Agostina, alla ripresa dei lavori dopo la pausa, ha sottolineato "che l'ordine è orgogliosa di patrocinare gli eventi che hanno una valenza all'interno dei territori di diffusione della cultura psicologica ed il Simposio, in questi anni, è diventato un momento di apertura al territorio."

Hanno fatto seguito le relazioni di Lucia Stella, docente di Psicologia presso le università parigine Cite' e Nanterre, che ha parlato dei dialoghi corporei tra madre e neonato all'interno della danza, e dello psicologo acatese Giuseppe Licitra, che ha trattato dell'importanza della fiaba per guarire il corpo.

Le psicologhe e psicoterapeute Simona Fermo e Giulia Battaglia hanno parlato, infine, “del corpo che racconta”. La giornata si è conclusa con l'intervento dei colleghi Irene Giorgio ed Emilio Castaldi, che hanno svolto un laboratorio esperienziale con i presenti.

La sessione pomeridiana è stata moderata dalla psicologa e psicoterapeuta Giovanna Blanco.