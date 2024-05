Equitazione, nel week end gli assoluti ad ostacoli nel Centro ippico di Augusta

Appena tornati da Piazza di Siena con una medaglia di bronzo al collo nella Coppa del Presidente cavalli, gli sport equestri siciliani si mettono subito in moto con l'edizione 2024 del Campionato Regionale Assoluto di salto ostacoli che, da venerdì 30 maggio a domenica 2 giugno, farà tappa negli impianti dell'ADIM di Augusta (Sr). Saranno oltre 370 i binomi provenienti da tutta la Sicilia, che si confronteranno sui campi del centro ippico megarese per un posto sul podio della manifestazione regionale più attesa del salto ostacoli siciliano. Il Campionato Regionale assoluto sarà la seconda tappa del Sicilia Jumping Grand Slam, il circuito ideato nel 2024 dal Consiglio del Comitato Regionale guidato da Fabio Parziano, che prevede l'assegnazione di due premi: il Sicilia Slam, nel caso in cui si riesca a salire sul podio di tre su quattro dei più importanti appuntamenti siciliani e il Grand Slam, nel caso in cui si riesca a ottenere un posto sul podio in quattro appuntamenti "Regionali" tra Campionato Invernale, Campionato Assoluto, Campionato Giovani cavalli e Campionato a squadre. Tante le novità in programma.