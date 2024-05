Poesia e poeti. Incontro a Catania il 31 maggio alla Biblioteca Vincenzo Bellini

Venerdì 31 maggio alle ore 16 presso la Biblioteca Bellini di Catania, in via Spagnolo 17 si terrà una tavola rotonda sulla funzione della poesia nella società attuale organizzata da Comitato Popolare Antico Corso e Arci Catania nell'ambito de "La Comunità dei LibEri" progetto sostenuto dal CEPELL e Fondazione con il Sud, in collaborazione con ANCI. Il progetto si muove lungo tre assi, Accessibilità , Inclusività e Creatività, temi al centro del Maggio dei Libri 2024.

La Tavola rotonda di venerdì 31 maggio sarà l'occasione per discutere sul valore attuale della poesia, la sua "funzione" nella società moderna. Una riflessione avviata nell'ambito degli incontri del TeaPoetry organizzato da Arci Catania presso la biblioteca comunale. L'incontro sarà aperto con i saluti di Elvira Tomarchio ( Coordinatrice progetto), Adriana Sicilia ( rappresentante dell'ARCI Catania) e Giuseppe Pennisi ( in rappresentanza della casa editrice Carthago). Interverranno Rosalba Galvagno, Dario Stazzone, Silvana Leali e Maria Borgese. Nel corso dell'incontro sarà presentata la raccolta di poesie di Mariclà Micale " IRIDESCENZE" e Aurora Saldutti leggerà una selezione di poesie tratte dal libro.

Questo simposio sarà anche l'occasione per conoscere più da vicino il variegato mondo dei poeti locali, molti dei quali hanno un notevole curriculum artistico: Elisa Irene Anastasi, don Lucio Cannavò, Francesco Gianino, Alessandra Girgenti, Gabriella Grasso, Stefano Gresta, Antonio Leotta, Antonella Murabito, Jonny Souto Rodriguez.