Incidente mortale nel Messinese, perde la vita personal trainer 38enne

Ancora un incidente mortale in Sicilia, questa volta nella statale 113 fra Tindari e Patti nella frazione Valle. A perdere la vita un 38enne originario di Patti, Massimo Di Luca, che, a bordo della sua moto, è finito rovinosamente a terra dopo essersi scontrato con un’auto per cause che dovranno essere accertate.

Nonostante l’intervento dell’ambulanza del 118 che lo ha portato al pronto soccorso del nosocomio di Patti, l’uomo è deceduto poco dopo. Sul posto la polizia locale e i carabinieri. Di Luca era molto conosciuto soprattutto per la sua attività di personal trainer e per la passione per la moto.