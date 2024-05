M5s, parte da Catania il tour elettorale di Conte: s'inizia da 'Fera 'o Luni'

- Il presidente del M5S Giuseppe Conte torna in Sicilia per tirare la volata ai candidati Cinquestelle alle elezioni europee e ai candidati sindaci di Acicastello, Gela, Caltanissetta, Castelvetrano. Corleone e Monreale. "Giuseppe Conte - dice il coordinatore regionale M5S per la Sicilia, Nuccio Di Paola - arriva a dare la carica in un momento per noi molto favorevole, come testimoniano i sondaggi, che ci danno primo partito in Sicilia, e, soprattutto, il clima che respiriamo a contatto con la gente. C'è tanta voglia di cambiamento, a dispetto di quello che la propaganda meloniana vuole fare passare. I disastri sono sotto gli occhi di tutti. In Sicilia, ad esempio, neanche sforzandomi riesco a pensare a qualcosa di buono fatto dal governo Schifani. Se invece dovessi elencare i suoi flop ci vorrebbero ore. I fondi Fsc che stanno cercando di spacciare come una regalia ai siciliani, ad esempio, sono soldi dovuti di diritto alla nostra gente. L'unica cosa che in questo campo ha fatto Roma, con l'avallo di Schifani, è stata quella di saccheggiarli per destinarne una gran parte all'inutile ponte e ai pericolosi e superati inceneritori. In questa tre giorni, assieme a Conte e ai candidati alle Europee, cercheremo di dire come stanno veramente le cose e di spingere al voto quanti più siciliani possibile, ormai stanchi di una politica inconcludente e dei tantissimi scandali che la investono con impressionante frequenza".Il programma del 30 maggio prevede la prima tappa, alle 10, a Catania: passeggiata al mercato Fera 'o Luni con partenza da piazza Università. Alle 14,30 appuntamento ad Aci Trezza in piazza Giovanni Verga a sostegno del candidato sindaco di Acicastello, Alberto Bonaccorso. Alle 17, 30 tappa a Gela per un comizio in piazza Umberto per sostenere il candidato Terenziano Di Stefano. Si chiude a Caltanissetta alle ore 20,30 con un comizio in corso Umberto a sostegno del sindaco M5S uscente Roberto Gambino. Il 31 maggio, invece, a Castelvetrano, alle 11,30, presso il gazebo allestito in via Papa Giovanni XXIII a sostegno del sindaco M5S uscente Enzo Alfano. Ore 16 appuntamento a Corleone, piazza Falcone e Borsellino, per spingere il candidato primo cittadino Pippo Cipriani. Si chiude alle 21 a Palermo a Villa Filippina, piazza San Francesco Di Paola 18. L'1 giugno prevista l'unica tappa tappa a Monreale, ore 11.30, in piazza Vittorio Emanuele, a sostegno del candidato sindaco Filippo Parello.