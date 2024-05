Tardino (Lega) al 'Marina Convention Center' di Palermo per l'appello al voto

Si terrà domani, 1 giugno, dalle ore 10.30 a Palermo, nella splendida cornice del Marina Convention Center, situato all’interno del Molo Trapezoidale, in Via Flippo Patti 30, l’incontro con amici, sostenitori e simpatizzanti di Annalisa Tardino candidata capolista per la “Lega Salvini Premier” nel collegio insulare alle prossime elezioni europee dell’otto e nove giugno. Interverranno Marianna Caronia, capogruppo all’Assemblea Regionale Siciliana, Alessandro Anello, Assessore al turismo, sport, impianti sportivi e rapporti con il consiglio comunale e Francesco Scoma, presidente AMG Energia. Atteso l’intervento in video collegamento del leader della Lega, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

Modera, il giornalista Francesco Panasci.