Ispica, a Santa Maria del Focallo salvato bambino al largo su un gommone

Un bambino di 9 anni si è avventurato con il suo piccolo gommone al largo della spiaggia di “viale Kennedy” sul litorale ispicese di Santa Maria del Focallo, senza riuscire a raggiungere la riva a causa del forte vento e della corrente. I familiari impauriti notavano che il bambino a bordo del gommone si allontanava velocemente, e hanno dato l’allarme alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Pozzallo che disponeva sia l’uscita della motovedetta Sar Cp322 sia della pattuglia da terra.

Dopo il soccorso al bambino, il personale della motovedetta traeva in salvo sia il papà stremato a bordo del barchino dalla forte corrente, sia una terza persona che si era gettata in mare per provare a raggiungere a nuoto il minore, ma anch’egli stremato dal moto ondoso e dalla corrente. Una volta recuperati, il minore il padre e l’altra persona intervenuta venivano immediatamente trasferiti presso il porto di Pozzallo e affidati alle cure del 118.