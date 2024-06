Da clandestino a cittadino italiano, adesso fa il pizzaiolo a Taurianova

Da clandestino a cittadino italiano. E' la favola di Hamid. Migrante afgano di 34 anni arrivato in Calabria nel 2019 in maniera clandestina attraverso la famigerata rotta balcanica oggi, accompagnato dalla moglie e dalla figlioletta, ha firmato davanti al sindaco di Taurianova Roy Biasi gli atti che fanno seguito al decreto di concessione della cittadinanza italianae messo dal presidente Sergio Mattarella, nell'aprile del 2023. Hamid Azizy, giovane pizzaiolo, era arrivato nella cittadinad elle Piana di Gioia Tauro nell'agosto 2022 reduce da diversi trasferimenti in giro per l'Italia - Milano e Alessandria fra le sue tappe - occasioni che gli sono valse anche una formazione continua che oggi ha favorito il suo impiego in un locale di Taurianova.