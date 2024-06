Play off Eccellenza, Martina Molinaro arbitra Modica-Aurora

Sarà Martina Molinaro della sezione di Lamezia Terme ad arbitrare domani, al Vincenzo Barone, la semifinale di ritorno dei play off di Eccellenza tra Modica e Aurora Alto Casertano. Primo assistente è Andrea Galluzzo della sezione di Locri (Reggio Calabria); secondo assistente Abibakr Darwish della sezione di Milano. La gara comincerà alle 16. L'andata si è conclusa con il risultato di 1 a 0 per il Modica.

Il tecnico Alessandro Settineri ha a disposizione tutti i giocatori della rosa. Alla vigilia del match un appello alla società, allo staff tecnico, agli atleti e ai tifosi: non abbassare la guardia e massima concentrazione per non rovinare tutti i sacrifici fatti fino ad ora.