Election day, riaperti i seggi: si vota fino alle 23

Sono stati riaperti alle 7 i seggi elettorali per l'election day il voto per le europee, circa 3.700 comuni e il rinnovo del Consiglio regionale del Piemonte. Le urne si chiuderanno alle ore 23. L'affluenza registrata ieri alle 23 era pari al 14,64%. Sono oltre 51 milioni gli italiani chiamati alle urne per la scadenza europea, oltre 17 milioni per le amministrative e 3,6 per il voto in Piemonte.

Boom di rinunce dei componenti dei seggi. Umberto Bossi in polemica con la linea della Lega fa sapere: 'Voto Reguzzoni, indipendente di FI'. Salvini e Vannacci rompono il silenzio elettorale. 'No alle maestrine di manganello, sì alla difesa della casa', scrive su X il leader leghista. E il generale in un post: 'Tocca a voi, mettete X sul simbolo della Lega'. 'Il futuro di Italia e Ue è nelle vostre mani, votate', l'appello della premier Meloni in un post. A mezzanotte aveva postato un video con le ciliegie, 'variante Giorgia'.