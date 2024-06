Spazzatura in fiamme nei quartieri periferici di Palermo

Notte di incendi a Palermo e in provincia di Palermo. Nel capoluogo i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere cumuli di rifiuti dati alle fiamme nei quartieri periferici dove la raccolta è rimasta bloccata per giorni provocando la formazione di cataste di spazzatura nella zona dei cassonetti. In provincia ci sono stati alcuni roghi dimacchia mediterranea: ieri pomeriggio tra Montelepre e Terrasini con l'intervento dell'elicottero, ieri in serata i pompieri e i forestali sono stati impegnati nelle campagne di Corleone ,Termini Imerese e Piana degli Albanesi. Oggi la protezione civile per il gran caldo ha diramato l'allerta rossa in metà Sicilia, in provincia di Trapani e Palermo, per il rischio incendi.