In Sicilia, alle12, nei 37 comuni in cui si rinnovano sindaci e consigli comunali l'affluenza è stata del 27,71%. Sono chiamati al voto 463.205 elettori.

A Caltanissetta, unico capoluogo in cui si vota, l'affluenza è stata del 30,95% meno 12,59% rispetto alle precedenti comunali.

In Sicilia per le Europee, alle 12, si registra un'affluenza del 17,82 %.