Soccorsi 74 migranti nel mare a largo di Lampedusa

Sono 74 i migranti soccorsi, durante la notte, al largo di Lampedusa.

Fra questi, 20 egiziani, pakistani e siriani sono stati salvati dalla nave ong Sea Punk1 e trasbordati sulla motovedetta Cp306 della guardia costiera che dopo mezzanotte li ha sbarcati su molo Favarolo.

Due, un ustionato e un migrante che stava male, sono stati portati al poliambulatorio.

Sull'altro barcone di 10 metri, partito a dire del gruppo da Homs in Libia, c'erano invece 54 bengalesi, egiziani e siriani.

Il natante è stato agganciato dalla motovedetta V824 della guardia di finanza. Ieri, sull'isola di Lampedusa, ci sono stati 8 sbarchi con un totale di 420 persone. All'hotspot di contrada Imbriacola, dopo il trasferimento di 200 migranti con il traghetto di linea che è giunto all'alba a Porto Empedocle, ci sono al momento 458 ospiti. Per 300 è stato già disposto, dalla prefettura di Agrigento, lo spostamento con il traghetto che partirà poco prima di mezzogiorno.

E sono 13 le salme che verranno imbarcate, fra poco, sul traghetto . Oltre alle 11 recuperate l'altro ieri dalla nave ong Geo Barents di Medici senza frontiere e sistemate da ieri pomeriggio, nella sede dell'area marina protetta, verrà subito trasferito il cadavere che ieri è stato issato a bordo dall'Ocean Viking e trasbordato su una motovedetta della guardia costiera che lo ha portato sulla maggiore delle isole Pelagie.

Sul traghetto di linea verrà imbarcata anche la piccola bara bianca, fino ad ora sistemata nella camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana, della neonata di 5 mesi, figlia di guineani, che è stata trovata morta quando la nave Humanity1 della ong tedesca Sos Humanity ha soccorso il barchino. Il cadavere - assieme alla mamma: una diciannovenne e alla sorellina di 2 anni - sono stati sbarcati il 29 maggio a Lampedusa. La piccola, stando a quanto è stato accertato in sede di ispezione cadaverica, è morta per malnutrizione.