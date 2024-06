La Protezione civile regionale ha pubblicato un avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido dalla mezzanotte e per le successive 24 ore in Sicilia. In provincia di Palermo sono previsti un livello di allerta classificato come arancione (preallerta) e una temperatura massima percepita di 31 °C. Livello di preallerta anche nelle province di Caltanissetta, Catania, Enna, Ragusa e Siracusa.