Un incendio, le cui cause sono ancora da accertare, ha avvolto ieri un ciclomotore a Pozzallo. Il due ruote era parcheggiato in via Giovanni XXIII. Scattato l'allarme sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, la polizia locale ed i carabinieri. Le fiamme oltre a distruggere il ciclomotore, hnno investito anche un'auto che era parcheggiata in strada. Sono state inviate indagini per accertare la natura del fuoco.