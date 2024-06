Uno sportello al Comune di Misterbianco per il micro credito

Domani, lunedì 17 giugno, alle ore 12, nella sala giunta del Municipio, l’Amministrazione comunale presenterà alla cittadinanza il nuovo Sportello territoriale per il microcredito della città di Misterbianco. Grazie all’accordo fra il Comune e l’Ente Nazionale per il Microcredito (Enm), nasce infatti un nuovo punto di riferimento per i piccoli imprenditori e le forze produttive della città. Lo sportello di Misterbianco sarà il primo Comune della provincia di Catania per la filiera Enm. In Comune i cittadini, attraverso le professionalità messe a disposizione dall’Ente microcredito, a integrazione dell’ufficio Suap, troveranno supporto e orientamento sulle opportunità per la creazione o l’implementazione di piccole e medie attività imprenditoriali. In Sicilia, al momento, sono meno di venti gli sportelli Enm esistenti.

Interverranno alla presentazione il sindaco Marco Corsaro, Roberto Marta, dirigente dell’Ente nazionale microcredito, Gianfranco Nicotra, presidente IV Commissione consiliare Attività produttive. Previsti i saluti dei rappresentanti territoriali etnei di CNA e Confartigianato. La stampa è invitata a partecipare.