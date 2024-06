Azzannato da un cane in un condominio, grave un uomo di 53 anni a Palermo

Un uomo di 53 anni è stato aggredito in un condominio in viale Strasburgo, a Palermo, da un cane che lo ha azzannato, provocandogli gravi ferite al braccio e al torace. E' stato soccorso da alcuni residenti e poi dai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale Villa Sofia. Non si conosce cosa abbia scatenato l'aggressione dell'animale. Le condizioni dell'uomo sono gravi e sono stati necessari numerosi punti di sutura per medicare le ferite.