Attivo nelle spiagge di Avola il servizio di 'Sedia Job'

È ufficialmente attivo, ad Avola, il servizio di assistenza “Sedia Job” a mare per gli utenti con disabilità motorie. Grazie ai volontari della Misericordia e con il patrocinio dell’amministrazione comunale, le postazioni fisse sono operative a Lido Tremoli e al Borgo Marinaro a disposizione dei cittadini e dei turisCanioe ne faranno richiesta. Si potrà usufruire ugualmente del servizio gratuito chiamando lo 0931821899 e concordando la consegna delle sedie Job, già a disposizione di minori e adulti del progetto dell'AproDA “un mare di emozioni". Sono stati completati, inoltre, gli interventi di collocazione di passerelle, sanificazione delle docce, dei bagni e dei servizi aperti al pubblico nei pressi degli arenili. “Avola, è opportuno ricordare, è la prima città in Sicilia a ricevere la Bandiera Lilla, riconoscimento per quei Comuni che hanno un’attenzione particolare per il turismo accessibile a tutti, esempio di inclusione – dice il sindaco Rossana Cannata -. Garantiamo a tutti di poter godere appieno di una giornata nel nostro meraviglioso mare”. L’amministrazione comunale dimostra di essere in prima linea nel sostenere i temi relativi all’inclusione, come dimostra il derby dell’Amicizia che si tiene oggi, con testimonial d’eccezione Paolo Di Canio.