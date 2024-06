Tre giorni di festa a Canicattini per San Giovanni Battista

Cresce sempre di più a Canicattini Bagni la devozione per San Giovanni Battista, il “Battezzatore”, come viene ricordato, l’umile precursore del Messia, colui che gli doveva preparare la strada e ne annunciò la venuta: “Ecco l’agnello di Dio che toglie il peccato del mondo!”.

A Canicattini Bagni, in un intreccio di fede e tradizioni, il Quartiere “San Giovanni”, come ogni anno, illuminato a festa dalle luminarie artistiche della Archimede 2008 di Cassaro, rinnova l’appuntamento con le celebrazioni e i festeggiamenti organizzati in onore del Santo che ne porta il nome.

Ad aprire gli appuntamenti dei festeggiamenti sabato 22 giugno 2024, nei pressi dell’edicola votiva a San Giovanni in via Magenta, alle ore 22:00, sarà la musica dal vivo del gruppo Piper Band, “Anni senza fiato, Pooh Official Tribute Band”.

Domenica 23 giugno 2024, ore 19:00, Santa Messa presso l’edicola votiva dedicata a San Giovanni Battista;

Ore 22:00, Spettacolo di intrattenimento comico con alcuni artisti di “Sicilia Cabaret” (Flavio Santangelo – Nino Balistreri – Ciccio Librera);

Ore 24:00, Spettacolo pirotecnico presso il piazzale del Cimitero comunale a cura della ditta “FireSud” di Zafferana Etnea (CT).

Sabato e domenica, nella piazzetta San Giovanni, dalle ore 21:00, a cura del Comitato Festa del Patrono San Michele 2024, “Zeppolata”, il cui ricavato andrà a sostenere i festeggiamenti patronali di settembre.

Lunedì 24 giugno 2024, ore 19:00, Santa Messa Solenne presso l’edicola votiva a San Giovanni Battista.