Modica, nel duomo di San Pietro si presenta il dipinto restaurato "L'adorazione dei Magi"

Venerdì 21 alle ore 20 nel Duomo di San Pietro Apostolo a Modica sarà presentato il dipinto “L’Adorazione dei Magi” da poco restaurato e ritornato in chiesa madre.

Realizzata nel 1739 da Domenico La Bruna rappresenta una delle opere artistiche più raffinate del settecento modicano e siciliano. Il restauro si è reso necessario per le precarie condizioni di conservazione che rischiavano di arrecare danni severi all’opera. Questo restauro si inserisce in un progetto più ampio di conservazione dei beni culturali. L’opera infatti era custodita presso la Chiesa di S. Maria del Soccorso ormai da decenni chiusa per rischio di crollo.

E' stato un impegno della parrocchia, coadiuvata dalle Associazioni Petra Mazara e La via delle Collegiate, quello di custodire e conservare i dipinti da tempo ormai traslati in chiesa madre. In questo contesto si è voluto fare di più inserendoli in un percorso di valorizzazione culturale con l’apertura, nei mesi scorsi, di una mostra dedicata ai Gesuiti presso l’Aula Capitolare della chiesa madre. Da qui il restauro attraverso un lavoro sinergico tra parrocchia, Regione Sicilia e soprintendenza dei beni culturali di Ragusa. A distanza di mesi, dunque, l’opera ora riportata agli antichi splendori, è tornata in chiesa madre.

Durante la presentazione interverranno la Dott.ssa Gaetana Ascenzo che illustrerà l’intervento di restauro, la Prof. Maria Terranova che relazionerà la storia del dipinto e le sue caratteristiche e il Parroco Don Giuseppe Stella.

“Insieme alla parrocchia e all’Associazione Petra Mazara, dicono dall’Associazione La via delle Collegiate, continuiamo a proteggere e custodire responsabilmente il patrimonio storico artistico che ci viene dai nostri padri. Un impegno che si realizza con il lavoro sinergico di tutti e che ha come risultato quello di creare opportunità per la città come la recente apertura della mostra “Ad maiorem Dei” dove l’Adorazione dei Magi avrà un ruolo centrale per mostrare ai numerosi turisti e visitatori il grande patrimonio religioso della Città di Modica.”