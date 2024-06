I tecnici e amministrativi precari ex Covid dell'Asp di Palermo scenderanno in piazza domani, giovedì 27 giugno, alle 9, davanti la sede dell'Asp in via Cusmano per chiedere "l'avvio di un percorso di stabilizzazione così come fatto nelle altre aziende ospedaliere di Palermo e non solo". I loro contratti sono scaduti da più di un anno. La vertenza ha il sostegno della Cgil Sicilia.