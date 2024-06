Elicottero dei vigili del fuoco a Cavagrande per salvare turista tedesca (VIDEO)

Momenti di paura sono stati vissuti oggi pomeriggio ai laghetti di Cavagrande del Cassibile, in territorio di Avola. E' intervenuto un elicottero dei vigili del fuoco per mettere in salvo una donna, una turista tedesca che non riusciva più a risalire. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Palazzolo per mettere in salvo la donna. Sul posto oltre il velivolo dei pompieri, sono intervenuti i soccorritori del 118. IL VIDEO