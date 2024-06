Beach Soccer, il Catania batte il Viareggio e vola in finale di Coppa Italia

Una partita quasi perfetta quella del Catania Fc che si impone per 1-3 contro il Viareggio nella semifinale di Coppa Italia di Beach Soccer guadagnando la prima finale della sua storia. Rossazzurri pragmatici e attenti durante tutti e tre i tempi in cui sono stati in grado di affondare il colpo ogni volta che hanno potuto, difendendo poi il vantaggio acquisito con attenzione e ordine. Domani la finale a Capo Peloro (Messina), contro la vincente dell’altra semifinale fra Città di Milano e Catania Beach Soccer.

Calcio d’inizio del Viareggio che prova a rendersi subito pericoloso con Leo Martins che prova un diagonale deviato da Gean Pietro in calcio d’angolo. Al quarto altra occasione per il Viareggio con Gori impreciso sotto porta. Ma al nono minuto è il Catania a passare in vantaggio con Camillo fa un grande lavoro da centro boa e serve Eudin che di mancino non sbaglia. Al dodicesimo minuto raddoppio rossazzurro ancora con Camillo versione assist man che serve Jordan che di mancino batte Carpita per il 0-2 Catania, risultato con il quale si chiude il primo tempo.

Seconda frazione che comincia con il tentativo del Catania con Eudin che si spegne sul fondo. Al secondo minuto tentativo su calcio di punizione di Jordan che trova una grande risposta di Carpita. Al settimo tiro libero per il Viareggio con Leo che prima trova Gean Pietro e sulla respinta del portiere rossazzurro ci riprova ma questa volta a fermarlo è il palo. Al nono ancora Viareggio pericoloso con Ozu al quale risponde ancora una volta Gean Pietro con una parata super. Secondo tempo che si conclude a reti inviolate con il Catania sopra di due reti.

Ultimo calcio di ripresa che batte il Viareggio. Al quarto minuto Bruno Xavier, su un disimpegno sbagliato del Viareggio, con Carpita fuori dai pali, dalla sua metà campo sigla lo 0-3 con un tiro spettacolare che tocca il palo prima di accomodarsi in rete. All’ottavo il Viareggio prova a riaprirla con Ozu che tira un missile di mancino che si infrange sulla traversa. Squadra toscana sfortunata con i pali perché al decimo trova nuovamente la traversa con un tentativo dalla distanza di Carpita. All’ultimo minuto accorcia le distanze il Viareggio con Bertacca che trasforma un calcio di punizione. Catania che gestisce i pochi secondi rimanenti con attenzione fino al termine del match guadagnando la prima finale di Coppa Italia della sua storia.