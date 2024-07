Accoltellata all'addome, straniero denunciato a Comiso

Nella tarda serata del 5 luglio 2024, personale della Polizia di Stato - Commissariato di Comiso - è intervenuto presso un’abitazione del comune di Comiso per segnalazione di una donna ferita. Sul posto è stata accertata la presenza di una giovane donna extracomunitaria che presentava una ferita d’arma da taglio all’addome. La vittima è stata trasportata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “Guzzardi” di Vittoria - ove è stata tenuta in osservazione - che ha lasciato nella mattinata odierna.

L’immediata attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ragusa e condotta dal personale del Commissariato di Comiso con l’ausilio degli esperti della Polizia Scientifica, ha consentito l’individuazione ed il rintraccio nella mattinata del successivo 6 luglio di un giovane cittadino straniero il quale è stato indagato in stato di libertà per lesioni personali aggravate.

Le indagini hanno consentito di appurare che il predetto straniero, dopo aver colpito la donna nel corso di una lite per futili motivi, si era disfatto del coltello che è stato rinvenuto e sequestrato dagli investigatori.

A carico del predetto straniero, irregolare sul territorio nazionale, è stato emesso decreto di espulsione e successivo trattenimento presso un C.P.R.