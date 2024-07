Sciopero nazionale nel trasporto ferroviario fino alle 21 di stasera, nel primo grande esodo estivo: nessuna fascia di garanzia prevista. Bollino giallo per il caldo oggi in sei città: Roma, Bologna, Perugia, Bari, Ancona e Pescara. Allerta arancione per il maltempo invece in Lombardia; gialla inTrentino Alto Adige e Piemonte.